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10:01, 1 августа 2024Культура

Глюкоза погасила долг перед налоговой

Mash: Глюкоза погасила долг в 263 тысячи рублей перед налоговой

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российская певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) погасила долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — сумма выплат составила почти 263 тысячи рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что счета артистки были разблокированы.

Налоговая заблокировала счета Глюкозы в конце июля. Позже источник из окружения исполнительницы опроверг эту информацию, заявив, что ФНС попыталась взыскать авансовый платеж налога ИП на счет, который был неактивен.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске. Странности в поведении артистки начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, она не могла связно говорить, пела мимо нот и чесала интимные места.

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