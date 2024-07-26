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14:16, 26 июля 2024Культура

Блокировку счетов певицы Глюкозы опровергли

В окружении Глюкозы заявили, что ФНС не блокировала счета певицы

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) не блокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Об этом заявил источник из окружения артистки, пишет Telegram-канал BRIEF.

По словам собеседника канала, налоговая попыталась взыскать авансовый платеж налога ИП на счет, который был неактивен. «Поэтому они и наложили ограничения на пустой счет и пошли далее. Сегодня на счет была переведена сумма и списалась. Никаких задолженностей по налогам и сборам у нас нет», — сказал инсайдер.

Ранее сообщалось, что налоговая заблокировала счета Глюкозы. Отмечалось, что ИФНС России № 17 по столице обнаружила у артистки налоговый долг в 263 тысячи рублей.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения.

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      Варвара Кошечкина
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