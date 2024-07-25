Налоговая заблокировала счета певицы Глюкозы

ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы из-за налогового долга

Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) заблокировала счета певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, выступающей под псевдонимом Глюкоза. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

ИФНС России № 17 по столице обнаружила у артистки налоговый долг в 263 тысячи рублей. Из-за этого вечером 22 июля счета исполнительницы в трех банках были заморожены.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения.

По данным СМИ, гонорар Глюкозы за частное выступление составляет 5 миллионов рублей. Он вырос на 3 миллиона с апреля текущего года.

25 июля Глюкоза впервые вышла на сцену после скандального концерта. Артистка выступила на фестивале Dream Fest в Баку, исполнив лишь одну песню.