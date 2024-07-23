Раскрыт гонорар Глюкозы после скандального концерта

Mash: певица Глюкоза продолжит давать концерты за пять миллионов рублей

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) продолжит давать концерты после скандального выступления в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Источник раскрыл гонорар Глюкозы за частное выступление. Он составляет 5 миллионов рублей и вырос на 3 миллиона с апреля текущего года. За указанную сумму артистка исполнит в том числе те хиты, права на которые заявляет продюсер Максим Фадеев.

В райдере артистки имеются пункты о правильном написании псевдонима — Глюк'oZa, перелете бизнес-классом, предоставлении места в VIP-зале и автомобиля Mercedes-Benz S-Класс кузова 222 или 223. Певица также установила запрет на посещение гримерной посторонними и требует сопровождение охраны на концерте, выходе и входе. Стоимость технического райдера исполнительницы — 600-700 тысяч рублей, бытового — до 70 тысяч.

20 июля певица выступила в Красноярске. Странности в поведении Глюкозы начались после того, как она исполнила две песни. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения.