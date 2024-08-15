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18:45, 15 августа 2024Силовые структуры

Напавшего на полицейскую после дебоша в гостинице американца отправили в СИЗО

В Москве напавшего на российскую полицейскую американца отправили в СИЗО

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве суд арестовал на два месяца напавшего на полицейскую в участке гражданина США Татера Джозефа. Об этом в четверг, 15 августа, в своем Telegram-канале сообщают суды общей юрисдикции Москвы.

По информации суда, Мещанский суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил американца в СИЗО до 14 октября. Обвиняемому и его адвокату отказали в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

В отношении гражданина США возбуждено уголовное дело по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

Ранее 14 августа сообщалось, что 46-летний американец был доставлен в участок после драки в гостинице, куда его не смогли заселить без миграционной карты. В отделе иностранец напал на капитана полиции, которая пыталась его успокоить.

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      Владимир Седов
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