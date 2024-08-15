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21:08, 15 августа 2024Забота о себе

Найден способ заснуть за считаные минуты

Хирург Раджан заявил, что быстро заснуть поможет метод когнитивной перестановки

Фото: Freepik

Хирург Национальной службы здравоохранения Великобритании Каран Раджан рассказал об эффективном способе заснуть за считаные минуты. Его слова передает издание HuffPost.

Раджан заявил, что справиться с бессонницей поможет так называемый метод когнитивной перестановки. Чтобы выполнить эту технику, надо выбрать произвольное слово, затем его следует разбить на буквы, придумать начинающиеся с них новые слова и мысленно визуализировать их. Например, для первой буквы в слове «сон» можно выбрать такие варианты, как «скамейка», «солнце», «сверчок», отметил врач.

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«Продолжайте делать это, пока у вас не закончатся слова на ту или иную букву или пока вам не надоест, а затем переходите к следующей букве», — посоветовал хирург. Он объяснил, что этот метод помогает успокоить скачущие мысли, расслабиться и, как следствие, быстрее заснуть.

Ранее сомнолог Дипти Тейт назвала мешающий заснуть продукт. По ее словам, помешать ночному отдыху может острая пища, содержащая капсаицин — вещество со жгучим вкусом.

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      Наталья Обрядина
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