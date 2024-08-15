Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:19, 15 августа 2024Культура

Название группы «Ночные снайперы» объяснили

Диана Арбенина объяснила, почему назвала группу «Ночные снайперы»
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Солистка рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина высказалась о названии своего музыкального коллектива. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«До сих пор не могу понять смысл словосочетания "ночные снайперы". Ведь известно же, что снайперы по ночам не работают, здесь одно из двух: либо это результат девичьей невежественной неосведомленности, либо божественное провидение», — написала артистка, вспомнив поговорку «как корабль назовешь, так он и поплывет».

Ранее Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости в прошлом. По словам исполнительницы, она понимала, что проблему надо было решать: в этом ей помогали вера и дети.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Некоторых россиян предостерегли от употребления меда

      Российский заключенный сбежал с СВО

      Россиянам назвали топ-5 используемых мошенниками стоп-слов

      Кладоискатель нашел слиток золота стоимостью шесть миллионов рублей

      Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

      Россиянка назвала школьника двоечником в соцсети и поплатилась

      Название группы «Ночные снайперы» объяснили

      Правительство России расширило перечень опорных пунктов Арктики

      Популярная российская блогерша рассказала о наркотической зависимости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше