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03:40, 17 июля 2024Культура

Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости

Диана Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости в прошлом
Диана Арбенина

Диана Арбенина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Солистка рок-группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина в прошлом страдала от наркотической зависимости. Об этом она рассказала в документальном фильме, посвященном ее юбилею.

Последние годы в наркозависимости певица провела в Соединенных Штатах — там она попыталась найти спасение в церкви. Артистка рассказала, что ее не пустили, потому что она была в штанах. Тогда она спустилась в ближайший туалет и употребила наркотики.

Как рассказала Арбенина, она понимала, что проблему надо было решать: в этом ей помогали вера и дети. В США музыкант узнала, что беременна двойней, поэтому решила начать лечиться.

Ранее сестра российского исполнителя и автора хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) Ната рассказала о его лечении от наркотической зависимости в реабилитационном центре.

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      Юлия Мискевич
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