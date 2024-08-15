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10:30, 15 августа 2024Забота о себе

Некоторых россиян предостерегли от употребления меда

Терапевт Тяжельников: медом лучше не злоупотреблять людям с болезнями ЖКТ

Фото: Arwin Neil Baichoo / Unsplash

Мед — хороший источник энергии и сил, поскольку на 80 процентов состоит из натуральных сахаров, а на 18 процентов из воды, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. Однако некоторых россиян он предостерег от употребления этого популярного лакомства в беседе с РИА Новости.

Большое количество быстрых углеводов, предупредил терапевт, дает дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и почки, поэтому взрослому человеку желательно съедать не более двух чайных ложек меда в день (20-40 граммов) на завтрак или обед. Специалист также добавил, что мед не следует разогревать.

Не злоупотреблять медом он также рекомендовал при наличии болезней желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), органов дыхания, бронхиальной астмы. Отказаться от употребления этого продукта Тяжельников рекомендовал людям с аллергией, сахарным диабетом, а также тем, у кого есть ожирение.

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Ранее Тяжельников назвал опасные в жару напитки. По его мнению, в жаркую погоду не следует пить сладкую газировку, крепкий чай и кофе.

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      Александра Лисица
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