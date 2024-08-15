Полковник рассказал о задачах авиации ВСУ в Курской области

Полковник Матвийчук: ВСУ в под Курском применяют авиацию для ограниченных задач

Пилотируемая авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области может выполнять достаточно ограниченные задачи, нанося удары только по отдельным целям, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«По всей видимости, речь идет не об истребителях F-16, а об авиации, оставшейся еще с прежних времен, или о той, которую передали страны бывшего Варшавского договора, — считает полковник. — Думаю, она выполняет крайне ограниченные задачи, поскольку у ВСУ нет столько авиации, чтобы массово применять ее для сложных боевых задач. Скорее, это демонстрация для западных журналистов».

Матвийчук допустил, что пилотируемая авиация в Курской области может заниматься разведкой или наносить точечные удары по отдельным целям.

«Наверняка скоро мы увидим сводку Минобороны с сообщением о том, что эти аппараты были сбиты. Скорее всего, там самолеты МиГ-29, вертолеты. Видимо, они осуществляют военную разведку, наносят удары по отдельным целям», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли авиацию для удара в районе расположенного у самой границы российского поселка Теткино. Это направление находится в стороне от основных операций, однако ввиду географических особенностей, затрудняющих его оборону и логистику, остается потенциально опасным.