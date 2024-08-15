Женщины рассказали о влиянии бесплодия на секс и отношения в браке

Диагноз «бесплодие», а также связанная с ним терапия и попытки забеременеть заметно изменяют секс и отношения в браке, рассказали столкнувшиеся с проблемами фертильности женщины. Их истории опубликовало издание HuffPost.

По словам американки Дженнифер Хинцше, из-за проблем с фертильностью секс в ее браке потерял спонтанность и радость. «Я превратила своего мужа в донора спермы. Около трех месяцев я притворялась, что наш секс спонтанный, но с каждым неудачным месяцем попыток он становился все более механическим. Трудно чувствовать себя сексуально, когда чувствуешь: твоя женская суть сломана и подвела тебя», — призналась она.

Также Хинцше призналась, что из-за этого отдалилась от партнера. «Мне потребовалось три года терапии, чтобы осознать ущерб, нанесенный нашему браку из-за бесплодия, и свою роль в этом. Я думала, что несу бремя за нас обоих, но на самом деле изолировала себя, потому что было очень больно», — рассказала она.

Бесплодие заставило нас задаться вопросами, о которых я никогда не задумывалась. Стоит ли нам развестись, если мы не сможем иметь детей? Он достоин быть отцом, так что, возможно, если бы я оставила его, он получил бы ту жизнь, которую заслужил… Я не знала, как строить будущее без него Дженнифер Хинцше

В свою очередь, 34-летняя Ханна Гербер добавила, что борьба с бесплодием ставит жизнь на паузу и лишает брак его радостей. Женщина пытается забеременеть со дня своей свадьбы в 2019 году. Если бы она знала, насколько трудным будет этот путь, то дала бы себе с мужем полгода пожить беззаботной жизнью молодоженов, например, ездить в путешествия. «Иногда приходится оплакивать тот факт, что у нас никогда не было нормального брака», — отметила она.

Однако, несмотря на трудности, борьба с бесплодием укрепила брак некоторых пар. «За годы лечения бесплодия мы дошли до самых глубин нашего брака. В конечном итоге я могу без сомнения сказать, что это сделало нас сильнее. Уверена: нет ничего, через что мы не могли бы пройти», — призналась Эбби Федер, мать близнецов из Лос-Анджелеса.

Ранее уролог Евгений Шинкоренко заявил, что мужское бесплодие может развиться из-за частого посещения бани, злоупотребления алкоголем и некоторых других привычек. Шинкоренко обратил внимание, что за 20 лет количество случаев мужского бесплодия увеличилось в три раза.