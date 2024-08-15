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13:51, 15 августа 2024Путешествия

Пассажирка севшего в поле российского самолета получит десятки тысяч рублей за стресс

Пассажирка севшего в поле под Новосибирском Airbus получит 120 тысяч рублей
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: РИА Новости

Пассажирка самолета Airbus «Уральских авиалиний», экстренно севшего в поле под Новосибирском, получит десятки тысяч рублей в качестве компенсации за стресс. Об этом сообщается в Telegram-канале судов Омской области.

В материалах Кировского районного суда Омска говорится, что в результате инцидента местная жительница испытала сильное волнение и была вынуждена обратиться к психотерапевту. Ей поставили диагноз «острая реакция на стресс». В итоге россиянка через суд потребовала от авиакомпании компенсировать ей моральный вред.

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Оценив доказательства по делу и изучив все обстоятельства, суд решил удовлетворить требования пострадавшей и обязал перевозчика выплатить ей в общей сложности 120 тысяч рублей: 80 тысяч в качестве компенсации морального вреда и штраф на сумму 40 тысяч рублей.

12 сентября 2023 года самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в поле в Убинском районе Новосибирской области из-за полного отказа гидравлической системы. На борту находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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      Алина Черненко
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