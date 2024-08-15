Певица Нюша показала фото без штанов

Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, показала фото без штанов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница презентовала новый трек Wrong Radio. При этом она позировала на фото, сидя на стуле в откровенном наряде. Так, знаменитость надела черное боди с перьями в зоне декольте и широким лакированным поясом на талии. Кроме того, она примерила кружевные чулки с рюшами в тон и остроносые туфли на каблуках.

В то же время звезда уложила волосы в высокий объемный пучок, накрасила ногти желтым лаком и дополнила образ золотистыми украшениями.

Ранее в августе 41-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова позагорала в откровенном бикини.