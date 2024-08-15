Пленный Шкода: командование ВСУ держало план атаки на Курскую область в секрете

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) держало план атаки на Курскую область в секрете, солдатам сообщили о готовящемся рейде в России, но не говорили, где именно. Об этом рассказал пленный солдат ВСУ Михаил Шкода на видео Министерства обороны России.

Сообщается, что в Курской области Шкода сдался в плен Вооруженным силам России. Он заявил, что война — это плохо, но фашизм на Украине надо истреблять.

По данным военнопленного, в составе автоколонны, участвовавшей в рейде на Курскую область, было 20 единиц техники из его бригады. Их задача состояла в том, чтобы пройти как можно больше километров, не ввязываясь в бой. Он добавил, что ночью перед наступлением около 50 человек сбежали, а утром сбежали еще двое водителей, из-за чего выехали не в 10 часов утра, а только около 14 часов.

Ранее очевидец рассказал о стрельбе ВСУ из танков по домам в Курской области. По его словам, украинские военные в Мартыновке стреляли по окнам.

