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14:02, 15 августа 2024Экономика

Подорожание закупки продуктов в России объяснили

Глава Союзмолока Белов: подорожание закупки продуктов носит плановый характер

Фото: Алексей Белкин / News.ru / Globallookpress.com

Пересмотр закупочных цен на продукты в России носит плановый характер и не означает значительных изменений в ценовой политике отечественных торговых сетей. Однако небольшая ценовая корректировка возможна, заявил глава Союзмолока Артем Белов, его слова приводит ТАСС.

Эксперт объяснил, что подобный пересмотр традиционно происходит два раза в год. Один из них осуществляется в первой половине года, другой — в июле-декабре. Письма же поставщиков, как пояснил он, носят плановый характер.

Аналитик добавил, что такого рода сигналы не говорят о том, что россиянам стоит ожидать серьезных изменений в ценовой политике поставщиков и торговых сетей. При этом он не исключил, что в результате планового пересмотра могут подорожать некоторые категории товаров в отдельно взятых регионах. Однако подобная динамика вряд ли затронет всю Россию. Кроме того, как заверил Белов, в рамках пересмотра закупочных цен сети и поставщики обсуждают и возможные скидки или промо-акции на конкретные продукты.

Ранее о возможном подорожании закупки продуктов для ретейлеров сообщила газета «Коммерсантъ». По словам ее источника, российские производители повысят цены для торговых сетей на 5-40 процентов в августе-сентябре 2024 года. Подобный пересмотр, по его данным, затронет закупочную стоимость кондитерских изделий Mars, Ritter Sport, «Дымка» и «Славянка», молочной продукции «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», Health & Nutrition (ранее Danone), «Милком», «Пискаревский молзавод». Кроме того, подорожать также может хлеб «Каравай», а также пивные напитки от компаний «Балтика» и AB InBev Efes.

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