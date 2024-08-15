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02:17, 15 августа 2024Мир

Подозреваемая в подрыве «Северных потоков» украинка обвинила СМИ во лжи

Украинка намерена подать в суд на СМИ за статью о ее роли в подрыве «Севпотоков»

Фото: The Swedish Coast Guard / XinHua / Global Look Press

Украинский дайвер Светлана Успенская пригрозила подать в суд на немецкие СМИ за распространение информации о ее возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом она заявила в интервью агентству «Регнум».

По ее словам, она хоть и является дайвером, но не может нырять на глубину, на которой произошли взрывы. Она подчеркнула, что в момент совершения теракта она находилась в Киеве.

«Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее», — сказала Успенская. Она добавила, что собирается отсудить у немецких СМИ несколько миллионов евро за распространение клеветы.

Ранее генпрокуратура Германии выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу.

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      Артём Верейкин
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