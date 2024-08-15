Подсчитано проводимое россиянами время в мобильных играх

Yota: россияне стали тратить на мобильные игры на 85 процентов больше времени

В 2024 году россияне стали проводить за мобильными играми более 11 часов ежемесячно, что на 85 процентов больше показателя 2023 года. Вместе с тем активно растет и аудитория игровых приложений — в июле она увеличилась в полтора раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенный трафик абонентов на топ-20 самых популярных мобильных игр.

В среднем в 2024 году пользователь мобильных онлайн-игр тратил на них 11 часов 30 минут ежемесячно. При этом год назад на смартфонные игры у россиян уходило около 6 часов 10 минут в месяц. Число пользователей игровых приложений также выросло: с начала года аудитория популярных мобильных игр выросла на 28 процентов в июле, а в сравнении с июлем 2023 года показатель увеличился на 53 процента.

Чуть более трети совокупного игрового мобильного трафика приходится на россиян 36-45 лет (34 процента). Вторая самая активная категория — абоненты 26-35 лет (28 процентов), еще 17 процентов интернет-трафика этого сегмента потребляют россияне 46-55 лет. Мужская и женская аудитории любят мобильные игры почти одинаково — мужчины составляют 52 процента от всех пользователей, на них же приходится 54 процента от всех потраченных в играх гигабайт.

«Мы видим, что сегмент мобильных игр бурно развивается и привлекает все больше россиян вне зависимости от пола и возраста. В ответ на этот тренд Yota разработала тариф для геймеров, который помимо минут связи и пакета интернета включает в себя игровую валюту на самые популярные мобильные игры: от PUBG Mobile и StandOff 2 до Mobile Legends. Каждый месяц игрок может менять свой выбор и получать пакет игровой валюты для разных онлайн-игр в дополнение к услугам связи», — поясняет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

По данным Yota, в 2024 году больше всего интернет-трафика на мобильные игры потребляют жители Москвы, Санкт-Петербурга и Уфы. В топ-5 регионов по активности геймеров также входят Чита и Новосибирск.