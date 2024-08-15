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06:03, 15 августа 2024Мир

Полиция ФРГ сосредоточилась на Залужном в деле о «Северных потоках»

WSJ: расследование подрывов «Северных потоков» теперь сосредоточено на Залужном

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Расследование полиции Германии о подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» теперь сосредоточено на бывшем главнокомандующем Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерии Залужном. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ).

«Немецкое расследование сейчас сосредоточено на Залужном и его помощниках, хотя у них нет доказательств, которые можно было бы представить в суде», — указано в сообщении. Утверждается, что возможная причастность экс-главкома к теракту на газопроводах может кардинально поменять отношения между Украиной и ФРГ.

Неназванный немецкий чиновник рассказал журналистам, что атака на инфраструктуру является весомой причиной введения в действие пункта устава НАТО о коллективной обороне, однако этого не случится, поскольку «Северные потоки» были разрушены поддерживаемой ФРГ страной. Газета подчеркнула, что власти Германии всерьез опасаются подрыва поддержки военной помощи Украине в случае, если причастность Киева к теракту будет доказана.

Ранее сообщалось о том, что ЦРУ требовало от Владимира Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Он согласился и отдал соответствующей приказ Залужному, однако тот его проигнорировал.

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      Артём Верейкин
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