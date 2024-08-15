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04:54, 15 августа 2024Мир

В США рассказали о требовании к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков»

WSJ: Залужный проигнорировал приказ Зеленского и подорвал «Северные потоки»
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Danish Defence Command / Forsvaret Ritzau Scanpix / Reuters

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) требовало от президента Украины Владимира Зеленского отменить подрыв газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, украинский лидер согласился отменить операцию и отдал соответствующей приказ бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному, однако тот его проигнорировал. В статье также утверждается, что команда главкома внесла ряд изменений в изначальный план. Какие именно, не уточняется.

Сообщается, что Зеленский одобрил план по подрыву газопроводов в течение нескольких дней. Высокопоставленные сотрудники силовых структур Украины, причастные к операции, в беседе с изданием подтвердили, что тогда Киев рассматривал «Северные потоки» как «законные цели» для атак.

Ранее украинская дайвер Светлана Успенская отвергла причастность к подрыву газопроводов. Она рассказала, что в момент совершения диверсии находилась в Киеве. Успенская также заявила о намерении подать в суд на немецкие СМИ, которые распространили информацию о ее возможной причастности к взрывам.

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      Марина Совина
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