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04:23, 15 августа 2024Мир

Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков». Она заявила о намерении засудить СМИ из-за статьи

Украинка намерена судиться с упомянувшими ее в контексте «Северных потоков» СМИ

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Украинская дайвер Светлана Успенская заявила о своих намерениях подать в суд на немецкие СМИ из-за статьи, в которой говорилось о ее причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». В интервью ИА «Регнум» она отвергла причастность к атаке.

Она подчеркнула, что в момент совершения диверсии находилась в Киеве. Успенская планирует подать иск против немецких СМИ «на пару миллионов евро».

Я буду подавать в суд на издание, которое опубликовало эту клевету. Со 2 сентября 2022 года по апрель 2023-го я была в Киеве. У меня есть доказательства этого, свидетели и так далее

Светлана Успенскаядайвер

В разговоре с Politico Успенская пояснила, что ее максимальная глубина погружения составляет 30 метров, в то время как взрывы произошли на глубине 70-80 метров. По ее словам, диверсию способны были сделать «силы спецназа». Она также предоставила газете фотографии и с геоданными, которые якобы подтверждают, что она находилась на Украине осенью 2022 года.

Генпрокуратура Германии объявила в розыск первого подозреваемого по делу о подрыве «Северных потоков»

Газета Suddeutsche Zeitung ранее сообщила, что генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по имени Владимир Ц., работающего инструктором по дайвингу, по подозрению в подрывах газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Всего к терактам причастны трое украинских инструкторов, в том числе предположительно Светлана и ее супруг Евгений. Польша подтвердила выдачу ордера на арест подозреваемого в подрывах «Северных потоков». При этом польская прокуратура заявила, что он не был арестован в Польше, поскольку в начале июля он покинул ее территорию и направился на Украину.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач заявил, что в его распоряжении оказались имена практически всей группы украинцев, выполнявших функцию прикрытия при подрыве газопроводов. Тогда ни имя Владимира Ц., ни Светланы Успенской в списке не фигурировало.

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14 ноября 2023

Подрыв «Северных потоков» объяснили патриотизмом украинских дайверов

Немецкие журналисты пришли к выводу, что украинцы придерживались патриотической позиции и «были полны решимости каким-то образом послужить своей стране».

Согласно материалам расследования, прессе удалось дозвониться до главного подозреваемого в подрыве «Северных потоков». Он был удивлен обвинениями и сразу же стал отрицать свою причастность к подрыву газопроводов, отмечается в материале. Украинец завершил недолгий разговор, бросив трубку.

Диверсия на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» была совершена 26 сентября 2022 года на пике газового конфликта между Россией и Европейским союзом. Оператор оценивает стоимость восстановления газопровода в 1,2-1,35 миллиарда евро. Страховщики же считают, что максимальная сумма компенсации ограничена 200 миллионами евро.

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      Марина Совина
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