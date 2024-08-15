Популярная российская блогерша рассказала о наркотической зависимости

Блогерша Елизавета Мадрид рассказала, что у нее была наркотическая зависимость

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала о наркотической зависимости в прошлом. Подробностями она поделилась в подкасте «Правило 34», выпуск которого доступен на YouTube.

По словам Мадрид, она на протяжении четырех лет боролась с зависимостью от наркотических веществ. «Мне становилось все хуже и хуже с каждым разом, откаты были очень долгие. Сначала мне было вообще неплохо. (...) Потом два дня было плохо, три дня было плохо, и все превратилось в затяжную депрессию», — призналась она.

В итоге, как отметила блогерша, она начала испытывать неприязнь к самой себе из-за своей зависимости. «Потом просто подруга при мне это сделала и я не стала этого делать, и утром я просыпаюсь, ей плохо, а я думаю: "Вау, можно было отказаться!", и потом я отказалась во второй раз, в третий, и все», — заключила Шабашова.

Ранее Мадрид пожаловалась на высокие цены на Гавайях и назвала их лютыми. По ее словам, в этом штате США несколько дней жизни в доме обошлись им почти в 2,5 тысячи долларов.