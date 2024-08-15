Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:17, 15 августа 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала о наркотической зависимости

Блогерша Елизавета Мадрид рассказала, что у нее была наркотическая зависимость

Кадр: «правило 34» / YouTube

Популярная российская блогерша Елизавета Мадрид (настоящая фамилия — Шабашова) рассказала о наркотической зависимости в прошлом. Подробностями она поделилась в подкасте «Правило 34», выпуск которого доступен на YouTube.

По словам Мадрид, она на протяжении четырех лет боролась с зависимостью от наркотических веществ. «Мне становилось все хуже и хуже с каждым разом, откаты были очень долгие. Сначала мне было вообще неплохо. (...) Потом два дня было плохо, три дня было плохо, и все превратилось в затяжную депрессию», — призналась она.

В итоге, как отметила блогерша, она начала испытывать неприязнь к самой себе из-за своей зависимости. «Потом просто подруга при мне это сделала и я не стала этого делать, и утром я просыпаюсь, ей плохо, а я думаю: "Вау, можно было отказаться!", и потом я отказалась во второй раз, в третий, и все», — заключила Шабашова.

Ранее Мадрид пожаловалась на высокие цены на Гавайях и назвала их лютыми. По ее словам, в этом штате США несколько дней жизни в доме обошлись им почти в 2,5 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Некоторых россиян предостерегли от употребления меда

      Российский заключенный сбежал с СВО

      Россиянам назвали топ-5 используемых мошенниками стоп-слов

      Кладоискатель нашел слиток золота стоимостью шесть миллионов рублей

      Популярная 59-летняя актриса похвасталась фигурой в бикини

      Россиянка назвала школьника двоечником в соцсети и поплатилась

      Название группы «Ночные снайперы» объяснили

      Правительство России расширило перечень опорных пунктов Арктики

      Популярная российская блогерша рассказала о наркотической зависимости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше