Появились подробности стрельбы по прохожим на западе Украины

Стрелявший по прохожим в Тернопольской области военный был на дежурстве

Военнослужащий, открывший огонь по прохожим в Тернопольской области на западе Украины, в момент трагедии находился на дежурстве. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что военнослужащий Сергей Коробец служил в звании рядового. В день трагедии он находился на дежурстве, однако около 15:30 покинул контрольно-пропускной пункт (КПП). Далее мужчина отправился в центр поселка Доброводы, где открыл огонь по прохожим и припаркованным автомобилям.

По словам собеседника издания, в результате три человека были ранены. Также пострадала женщина, ее спасти не удалось. Причины нападения неизвестны.

Ранее сообщалось о том, что одетый в военную форму 45-летний житель Тернопольской области расстрелял двоих человек. Нападавшего задержали.

