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18:32, 15 августа 2024Бывший СССР

На западе Украины мужчина расстрелял людей из автомата

«Страна»: в Тернопольской области мужчина расстрелял из автомата двух человек

Фото: Kirill Chubotin / Globallookpress.com

Мужчина, одетый в военную форму, расстрелял двух человек из автомата в Тернопольской области Украины, передает издание «Страна.ua».

Как сообщила Нацполиция Украины, им оказался 45-летний житель Житомирской области. Двое человек не пережили встречу со стрелком, еще трое попали в больницу с ранениями.

Правоохранительные органы задержали напавшего. В ведомстве отметили, что решается вопрос о внесении сведений по 115 статье Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) задержала троих граждан за поджог автомобилей украинских военных. Отмечается, что в Ивано-Франковской области задержаны юноши 15 и 18 лет, а в Харьковской области — 22-летний военнослужащий, дезертировавший из Вооруженных сил Украины.

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      Валентин Карант
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