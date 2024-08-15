Появилось новое видео падения горящего бомбардировщика под Иркутском

Mash опубликовал видео с моментом падения горящего бомбардировщика под Иркутском

Очевидцы сняли на видео момент падения горящего бомбардировщика Ту-22М3 под Иркутском. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как загоревшийся в воздухе борт начинает двигаться к земле. В один момент он скрывается из виду, но почти сразу становится виден мощный взрыв.

О ЧП стало известно вечером 15 августа, самолет упал в безлюдном месте. По предварительным данным, воздушное судно могло упасть из-за технической неисправности.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что всех находившихся на борту людей нашли.