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18:37, 15 августа 2024Россия

Появилось новое видео падения горящего бомбардировщика под Иркутском

Mash опубликовал видео с моментом падения горящего бомбардировщика под Иркутском

Очевидцы сняли на видео момент падения горящего бомбардировщика Ту-22М3 под Иркутском. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как загоревшийся в воздухе борт начинает двигаться к земле. В один момент он скрывается из виду, но почти сразу становится виден мощный взрыв.

О ЧП стало известно вечером 15 августа, самолет упал в безлюдном месте. По предварительным данным, воздушное судно могло упасть из-за технической неисправности.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что всех находившихся на борту людей нашли.

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      Никита Абрамов
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