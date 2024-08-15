В Минобороны назвали предварительную причину крушения бомбардировщика под Иркутском

Минобороны: бомбардировщик Ту-22М3 мог упасть из-за технической неисправности

Бомбардировщик Ту-22М3, потерпевший крушение в Иркутской области, мог упасть из-за технической неисправности. Предварительную причину аварии назвали в Минобороны России, пишет ТАСС.

Ведомство сообщило о крушении Ту-22М3 15 августа. По его данным, самолет рухнул в безлюдной местности при выполнении планового полета. Экипажу удалось катапультироваться.

В свою очередь, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что всех находившихся на борту людей нашли. Их состояние не уточняется.

Ранее в Волгоградской области потерпел крушение истребитель Су-34. Как сообщили в Минобороны России, самолет упал в безлюдной местности при выполнении планового учебно-тренировочного полета.