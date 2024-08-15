Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:01, 15 августа 2024Россия

В Москве протестируют все способы голосования

Тестовое голосование онлайн и на участках пройдет в Москве 23 августа

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Тестовое голосование перед выборами депутатов Московской городской думы восьмого созыва и муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново, Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино состоится 23 августа. Решение об этом было принято сегодня на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. Оно будет проходить с 08:00 до 14:00. Участие в нем смогут принять совершеннолетние москвичи с активным избирательным правом и постоянной регистрацией в Москве.

«Мы предлагаем провести тестовое голосование с использованием всех возможных способов — тем более, что так будут проводиться и выборы в Мосгордуму, а также муниципальных депутатов ТиНАО и Куркино. В день тестового голосования москвичам будут доступны все три способа голосования: это онлайн по ссылке или голосование на избирательных участках: с помощью терминалов электронного голосования (ТЭГ) или с помощью бумажных бюллетеней», — сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Вадим Ковалев.

Он также рассказал, что среди предложений по теме тестового вопроса несколько раз встречалась тема необходимости решения вопроса безнадзорных животных. Это серьезная тема, подчеркнул Вадим Ковалев, и добавил, что планируется внимательно проработать все поступившие предложения и выбрать наиболее популярный и актуальный для жизни города вопрос.

Целью проведения тестового голосования является проверка корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов, подчеркнул Начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко.

«Система электронного голосования, объединяющая онлайн-голосование, терминалы на участках и электронный список избирателей, зарекомендовала себя как надежный современный механизм для волеизъявления граждан. Уверен, что и на предстоящих в сентябре выборах она также будет работать без сбоев. Однако традиционно мы проводим тестовое голосование, чтобы убедиться в корректности работы системы, создаем различные ситуации, которые могут возникнуть в дни голосования и проверяем готовность системы справиться с различными нагрузками», — рассказал Артем Костырко.

В свою очередь, заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут подчеркнул, что возможность протестировать сразу все способы голосования повышает вовлечение москвичей в избирательный процесс.

«Мы полностью согласны с предложением коллег провести тестирование и на участках, чтобы в очередной раз убедиться в качественной организации голосования с помощью всех возможных способов. Напомню, что тестирование повторят процесс проведения выборов, а голосование с использованием всех существующих возможностей позволяет обеспечить высокую степень открытости и легитимности выборов», — отметил Реут.

В ответ Реуту Вадим Ковалев добавил, что проведение тестового голосования в том числе на участках позволит членам Общественного штаба вновь отработать свои действия на участках и проверить организацию тестового голосования на местах.

Что думаешь? Оцени!
      Алена Шаповалова
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили, что Залужный проигнорировал приказ об отмене подрыва «Северных потоков». Что ответил экс-главком ВСУ?

      20-летний россиянин отправился на СВО и избежал наказания за расправу над пенсионеркой

      Американская многодетная семья получила убежище в России

      Замглавы Красноярской железной дороги получил кровлю для крыши в качестве взятки и попался

      Киев заявил о непричастности к подрывам «Северных потоков»

      Анна Седокова позагорала в откровенном купальнике

      В ЕС раскрыли интерес Запада в конфликте на Украине

      Стало известно о планах Украины приватизировать экс-завод Дерипаски

      Стало известно о скором переходе в «Спартак» игрока сборной Турции за 12 миллионов евро

      Москвич поджег машину Росгвардии по заданию Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше