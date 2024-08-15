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12:32, 15 августа 2024Бывший СССР

Путин пообщался по телефону с Мирзиеевым

Кремль: Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Уточняется, что инициатором диалога выступил Ташкент. В ходе переговоров были затронуты ключевые вопросы развивающегося двустороннего сотрудничества стран в различных областях.

«Обсуждены также актуальные темы международной и региональной повестки дня, в том числе с учетом текущего председательства Российской Федерации в объединении БРИКС», — говорится в сообщении. Стороны также подтвердили настрой укреплять отношения союзничества и стратегического партнерства.

Ранее стало известно, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров пообщался по телефону с главой МИД Казахстана Муратом Нуртлеу. Представители Москвы и Астаны обсудили предстоящие контакты на высшем уровне, а также актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

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      Екатерина Грищенко
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