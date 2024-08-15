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19:34, 15 августа 2024Из жизни

Редчайшего енота заметили копающимся в мусоре

В США редчайшего енота-альбиноса увидели копающимся в мусоре

Фото: Jennifer Uppendahl / Unsplash

Прохожий в США сфотографировал уникального енота. Об этом пишет Click2Houston.com.

Редчайшего енота-альбиноса заметил житель городка Колледж-Стэйшн по имени Рудольфо Гарза. Зверек копался в мусоре за автомобильным салоном. Вместо обычного окраса енот был полностью белым. С подобной мутацией рождается лишь одна из 20 тысяч особей, поэтому шансы случайно увидеть такое животное чрезвычайно низки.

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У альбиносов отсутствует меланин, в связи с чем они имеют аномальный цвет кожи, волос, шерсти и глаз. При альбинизме распространены и другие патологии, в том числе нарушения слуха и зрения. При этом альбиносы способны давать потомство, и оно нередко наследует альбинизм. Животные-альбиносы часто становятся добычей хищников из-за окраса, который позволяет заметить их издалека.

Ранее сообщалось, что белка белого окраса попала на видео в Южном Уэльсе. По приблизительным оценкам, в Великобритании обитает всего 50 белых белок.

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      Антонина Черташ
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