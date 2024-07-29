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12:11, 29 июля 2024Из жизни

Редкая белая белка попала на видео

В Уэльсе заметили редкую белку белого окраса

Белка белого окраса попала на видео в Южном Уэльсе, Великобритания. Об этом сообщает BBC News.

Редкую белку заметили на улице. Она прыгала у здания городской библиотеки, чем и привлекла внимание прохожих. По приблизительным оценкам, в Великобритании обитает всего 50 белых белок.

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Белый окрас встречается у одной белки из 100 тысяч. Его причиной является лейкизм — частичная потеря пигментации наружного покрова у животных. В отличие от альбинизма, при этой мутации пигментные клетки не просто не синтезируют меланин, а полностью отсутствуют. Кроме того, у особей с лейкизмом глаза имеют обычный окрас, а у альбиносов пигментация радужной оболочки глаза отсутствует.

Ранее сообщалось, что биологи из Австралии нашли редчайшую лягушку с голубой кожей. По словам экологов, шанс встретить такую особь «выпадает раз в жизни».

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      Юлия Юткина
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