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21:22, 19 июля 2024Из жизни

Найдена редчайшая лягушка с голубой кожей

Livescience: в австралийском заповеднике обнаружили голубую великолепную квакшу

Фото: Michael Dalder / Reuters

Биологи из Австралии нашли в заповеднике редчайшую лягушку. Об этом сообщает издание Livescience.

Ученые из природоохранной организации Australian Wildlife Conservancy (AWC) обнаружили в заповеднике Чарнли-Ривер-Артезиан голубую великолепную квакшу. По словам экологов, шанс встретить такую особь «выпадает раз в жизни». Великолепные квакши, также известные как очаровательные литории и великолепные древесные лягушки, обитают только в северной части региона Кимберли и соседних районах. Эти земноводные достигают 12 сантиметров в длину и обычно имеют зеленый окрас, который помогает им прятаться среди листьев и травы.

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Голубой окрас лягушки — следствие аксантизма, редкой генетической мутации, которая нарушает выработку желтых пигментов. Голубая кожа делает особь более доступной добычей для хищников. Однако у этого вида есть дополнительная защита — большая паротоидная железа на голове, которая производит горькую субстанцию, отпугивающую хищников. Этот токсин не опасен для человека.

Ранее сообщалось, что зоологи обнаружили в Индии гриб, который растет на живой лягушке. Ученые не стали забирать ее на исследования, а оставили в естественной среде обитания.

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      Антонина Черташ
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