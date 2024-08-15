Росгвардия занялась выявлением и ликвидацией групп ВСУ в пограничных районах

Росгвардия занялась ликвидацией ВСУ в Курской, Брянской и Белгородской областях

Росгвардейцы продолжают выявлять и ликвидировать диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской, Брянской и Белгородской областях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ведомства по Курской области.

Сотрудники Росгвардии участвуют в охране правопорядка, контролируют оборот оружия на приграничных территориях. Кроме того, бойцы ведомства принимают дополнительные меры для охраны Курской АЭС.

Росгвардейцы уделяют особое внимание противодействию беспилотникам. «Расчеты Росгвардии проводят разведку местности, следят за передвижением и выявляют скрытые опорные пункты противника, корректируют огонь артиллерии, проводят дистанционное минирование позиций ВСУ», — отметили в пресс-службе.

С 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. Подобные меры были приняты в связи с вторжением ВСУ в Курскую область, а также попыток прорыва Украины на территорию Белгородской области.