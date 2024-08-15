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17:27, 15 августа 2024Забота о себе

Россиян призвали не игнорировать шум и звон в ушах

Невролог Щипицина: шум и звон в ушах могут быть признаком диабета и гипертонии

Фото: Yurii_Yarema / Shutterstock

Звон и шум в ушах могут быть одним из признаков диабета, гипертонии и других опасных заболеваний, предупредила врач-невролог Наталья Щипицина. Ее слова передает РИА Новости.

Щипицина заявила, что шум в ушах может проявляться по-разному. Если он слышится только с одной стороны и сопровождается снижением слуха, речь может идти о воспалительном процессе в среднем ухе.

Если же звон и шум диффузный, то есть распространяется по всей голове, то, по словам врача, это может свидетельствовать о хронической ишемии головного мозга. Она призвала россиян не игнорировать эту патологию, так как из-за нее поражаются мелкие сосуды, расположенные между артериями и венами, вследствие чего нарушается мозговой кровоток. Это состояние часто встречается у людей с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и атеросклерозом сосудов, добавила Щипицина.

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Ранее Щипицина указала на неочевидные признаки тихого инсульта. Врач назвала симптомами этого опасного состояния головокружение, шум в ушах, снижение слуха, неожиданные проблемы со зрением и речью.

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      Наталья Обрядина
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