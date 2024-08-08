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13:29, 8 августа 2024Забота о себе

Врач указала на неочевидные симптомы тихого инсульта

Невролог Щипицина назвала головокружение и шум в ушах симптомами тихого инсульта

Фото: Art_Photo / Shutterstock / Fotodom

Тихий инсульт может сопровождаться множеством симптомов, которые нельзя игнорировать, рассказала невролог Наталья Щипицина. На неочевидные признаки угрожающего жизни заболевания она указала в разговоре с РИА Новости.

Врач назвала симптомами тихого инсульта головокружение, шум в ушах, снижение слуха, неожиданные проблемы со зрением и речью. Также заболевание может вызывать кратковременное онемение и слабость в конечностях, добавила невролог.

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При проявлении подобных признаков Щипицинв призвала как можно скорее обратиться к врачу. Специалисты окажут пациенту первую помощь и оставят на сутки в стационаре под наблюдением. Во время обследования человеку также проведут МРТ головного мозга, чтобы вовремя диагностировать нарушение кровообращения в нем, заключила врач.

Ранее сосудистый хирург Борис Руденко рассказал о неожиданных признаках окклюзии (перекрытия) сонной артерии. По его словам около 30 процентов инсультов происходят из-за этой серьезной патологии, и на нее может указывать ряд симптомов, например, забывчивость, плохой сон, легкое головокружение.

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      Вера Владзиевская
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