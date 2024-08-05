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20:30, 5 августа 2024Забота о себе

Забывчивость и плохой сон оказались симптомами серьезной патологии

Хирург Руденко: плохой сон может говорить о перекрытии сонной артерии

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Около 30 процентов инсультов происходят при окклюзии сонной артерии, и на эту серьезную патологию может указывать ряд симптомов, рассказал сердечно-сосудистый хирург Скандинавского центра здоровья Борис Руденко. Их врач перечислил «Ленте.ру».

По словам Руденко, многие люди не придают значения забывчивости, плохому сну, легкому головокружению, однако все это может говорить о перекрытии сонной артерии. «Когда атеросклеротическая бляшка постепенно растет и полностью перекрывает сонную артерию, кровоснабжение головного мозга перестраивается. Образуется обходное кровообращение, и клетки мозга адаптируются к новым условиям. Они привыкают к недостатку кислорода и питательных веществ, что проявляется лишь в незначительных нарушениях памяти, снижении реакции и работоспособности», — объяснил врач.

Руденко рассказал, что недавно в Скандинавский Центр Здоровья обратился пациент с повышенным артериальным давлением и сахарным диабетом. В сентябре 2023 он перенес микроинсульт, и в течение следующих месяцев у мужчины произошло полное перекрытие кровотока по левой сонной артерии. В одном из крупных центров Москвы в 2024 году пациенту отказали в операции из-за поздней диагностики. В июле 2024 года Руденко провел мужчине стентирование сонной артерии для восстановления нормального кровотока. Операция прошла под местной анестезией, мужчина был в сознании и общался с хирургом, а на следующий день его выписали.

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Ранее Руденко в беседе рассказал о случае, который иллюстрирует необходимость своевременного вмешательства и правильной диагностики заболеваний сосудов. По словам врача, недавно к нему обратилась 73-летняя пациентка с жалобами на головокружение, слабость, нарушения памяти, кратковременные эпизоды потери сознания и боли в левой половине грудной клетки.

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      Александра Лисица
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