Врач рассказал о смертельно опасных последствиях проблем с сосудами

Кардиолог Руденко: чувство холода в руках может говорить о закупорке артерии

Проблемы с кровеносной системой нередко приводят к серьезным последствиям и смертельно опасным заболеваниям, таким как инсульт, предупредил врач-кардиолог Скандинавского центра здоровья Борис Руденко. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о случае, который иллюстрирует необходимость своевременного вмешательства и правильной диагностики заболеваний сосудов.

Руденко рассказал, что недавно к нему обратилась 73-летняя пациентка с жалобами на головокружение, слабость, нарушения памяти, кратковременные эпизоды потери сознания и боли в левой половине грудной клетки. Кроме того, она отмечала чувство холода в левой руке, особенно в зимнее время года.

Женщина длительное время наблюдалась у невролога и получала стандартное лечение от остеохондроза, которое не приносило желаемого эффекта. На приеме у кардиолога было выявлено значительное различие в артериальном давлении в правой и левой руке — более 40 миллиметров ртутного столба. Комплексное обследование, включая ангиографию, выявило окклюзию подключичной артерии — полное перекрытие кровотока. Говоря об этом состоянии, врач провел аналогию с водопроводом и отключением воды. «Если "воды" не хватает, то без притока остаются либо рука, либо голова. На две трубы не хватает. И из-за этого проблемы», — объяснил Руденко.

Левая подключичная артерия делится на две основные ветви: позвоночную артерию (ведет кровь к головному мозгу) и подмышечную артерию (ведет кровь к левой руке). В нормальных условиях кровь движется из аорты в эти артерии в прямом направлении. Однако при окклюзии левой подключичной артерии поток идет в обратном направлении из позвоночной артерии в левую руку, что приводит к недостаточному кровоснабжению мозга и создает риск инсульта Борис Руденко врач-кардиолог

Пациентке сделали операцию, во время которой установили стент для нормализации кровоснабжения левой руки и головного мозга. Операция прошла под местной анестезией, и уже вечером она отправилась домой. В результате была восстановлена нормальная анатомия кровеносных сосудов и физиологическое кровоснабжение жизненно важных органов.

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