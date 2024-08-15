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19:30, 15 августа 2024Забота о себе

Россиянам посоветовали не пить алкоголь после отпуска

Терапевт Медзиновская: алкоголь после отпуска ведет к ослаблению иммунитета

Фото: Helena Yankovska / Unsplash

Алкогольные напитки не следует пить в первые недели после возвращения из отпуска, рассказала врач-терапевт Александра Медзиновская. Об опасности спиртного после отпуска она предупредила россиян в беседе с изданием «Взгляд».

По словам врача, употребление спиртного в это время ведет к ослаблению иммунитета. «Часто после отпуска возрастает риск заболеть, так как многие на отдыхе употребляют алкоголь. Поэтому перед полетом и в первые недели после возвращения следует исключить даже слабоалкогольные напитки, поскольку алкоголь тоже вызывает снижение иммунитета», — сказала она.

Чтобы не заболеть после жаркого отпуска, Медзиновская призвала одеваться по погоде и устранить джетлаг: дать себе несколько суток на акклиматизацию и восстановление режима сна. Терапевт порекомендовала для защиты от вирусов орошать слизистую носа три-четыре раза в день растворами с морской водой, а также питаться нейтральной домашней едой. Врач посоветовала не есть слишком много суши, шаурмы и фастфуда, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на кишечник.

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Детям в первую неделю после возвращения врач посоветовала ограничить посещение игровых зон и мест с большим скоплением людей, поскольку именно дети часто являются переносчиками вирусов.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Александра Лисица
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