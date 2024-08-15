Россияне стали отдавать банкам больше денег

АСВ: банковские вклады населения выросли почти до 50 триллионов рублей

С января по июнь 2024 года общий объем подлежащих страхованию средств на банковских вкладах вырос на 13,5 процента — до 67 триллионов 909 миллиардов рублей. Такие данные содержатся в «Мониторинге застрахованных вкладов за первое полугодие 2024 года», который подготовило «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ).

За указанный период вклады населения выросли на 10,6 процента, до 49 триллионов 439 миллиардов рублей, а индивидуальных предпринимателей — на 5,6 процента, до 2 триллионов 216 миллиардов рублей. Средства на счетах юридических лиц, подлежащих страхованию, увеличились почти на 32 процента, до 9 триллионов 427 миллиардов рублей, а средства на счетах эскроу — почти на 17 процентов, до 6 триллионов 523 миллиардов рублей.

Средний размер вклада физического лица на 1 июля 2024 года составил 338 тысяч рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что облигации федерального займа (ОФЗ) — это один из самых надежных инструментов для вложения денег. Тем россиянам, которые любят рисковать, он посоветовал выйти на финансовый рынок. А самый простой путь — внести деньги на банковский депозит.