Жители Махновки заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Курской области

Жители населенного пункта Махновка в Суджанском районе Курской области, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказали, что украинские военнослужащие применили против них кассетный боеприпас. Слова Оксаны Ермаковой и ее сына Ильи приводит РИА Новости.

По их словам, еще до 10 августа в Махновке было тихо. В тот день, по словам местных жителей, на населенный пункт упала кассетная бомба — сначала что-то взорвалось над землей, после чего последовал черный дым и загорелись два дома.

«Было очень громко и страшно. Дом дрожал», — вспоминает сын россиянки. Семья из Суджанского района заявила, что боеприпас взорвался с характерным шумом, который появляется при большом числе одномоментных взрывов на обширной площади.

После случившегося семья решила уехать в Курск. По дороге в город, по их словам, можно было увидеть большое число сгоревших машин местных жителей. Сейчас в Махновке орудуют украинские мародеры, рассказали они.

Ранее житель села Мартыновка Виталий Скибин рассказал, что ВСУ специально стреляли из танков по домам мирных жителей. Впоследствии мужчина увидел на улицах, что в жилых домах были разбиты окна, очень много зданий сгорело.

В Курской области из-за проникновения ВСУ на территорию региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Кроме того, в регионе введен режим контртеррористической операции. Власти эвакуируют жителей из приграничных районов. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на территориях, занятых ВСУ, пока ничего не известно.