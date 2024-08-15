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11:54, 15 августа 2024Россия

Россияне заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Курской области

Жители Махновки заявили о применении ВСУ кассетных боеприпасов в Курской области

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Жители населенного пункта Махновка в Суджанском районе Курской области, куда вторглись Вооруженные силы Украины (ВСУ), рассказали, что украинские военнослужащие применили против них кассетный боеприпас. Слова Оксаны Ермаковой и ее сына Ильи приводит РИА Новости.

По их словам, еще до 10 августа в Махновке было тихо. В тот день, по словам местных жителей, на населенный пункт упала кассетная бомба — сначала что-то взорвалось над землей, после чего последовал черный дым и загорелись два дома.

«Было очень громко и страшно. Дом дрожал», — вспоминает сын россиянки. Семья из Суджанского района заявила, что боеприпас взорвался с характерным шумом, который появляется при большом числе одномоментных взрывов на обширной площади.

После случившегося семья решила уехать в Курск. По дороге в город, по их словам, можно было увидеть большое число сгоревших машин местных жителей. Сейчас в Махновке орудуют украинские мародеры, рассказали они.

Ранее житель села Мартыновка Виталий Скибин рассказал, что ВСУ специально стреляли из танков по домам мирных жителей. Впоследствии мужчина увидел на улицах, что в жилых домах были разбиты окна, очень много зданий сгорело.

В Курской области из-за проникновения ВСУ на территорию региона действует режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Кроме того, в регионе введен режим контртеррористической операции. Власти эвакуируют жителей из приграничных районов. О судьбе около двух тысяч человек, которые находятся на территориях, занятых ВСУ, пока ничего не известно.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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