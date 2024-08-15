Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:31, 15 августа 2024Путешествия

Россиянин описал столицу Пакистана словами «бесконечная клоака»

Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Российский путешественник побывал в столице Пакистана Исламабаде и сравнил город с Москвой. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Идете вы по улицам Москвы: красиво одетые девушки, дорогущие машины, чисто вымытые такси, бесконечные бутики и рестораны, самокатчики и велопрокат, молодежь с кофейными стаканами в руках», — вспомнил автор.

Исламабад же он описал словами «бесконечная клоака». Россиянин отметил, что вместо такси и личных автомобилей там можно увидеть велорикши, повозки с ослами и верблюдами и грязные мопеды. А магазины и кафе там заменяют лавки, где торгуют хламом.

Материалы по теме:
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию» Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
«Здесь ненавидят Америку и обожают Россию»Почему Пакистан не так опасен, как кажется, и зачем туда ехать туристу?
12 декабря 2022
Райский сад, трансгендеры и дворцы на колесах. Россиянин отправился в Пакистан. Что его там удивило?
Райский сад, трансгендеры и дворцы на колесах.Россиянин отправился в Пакистан. Что его там удивило?
22 февраля 2024

«Бонусом — нагромождение проводов, зловонные дыры в тротуарах и на дорогах, грязные убогие строения», — добавил блогер.

Ранее путешественник рассказывал, что в бедных кварталах Пакистана люди живут в «хижинах из фанеры и вонючего тряпья». Туристы для местных — в новинку, однако они с радостью приглашают иностранцев в гости.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский дайвер отвергла причастность к подрыву «Северных потоков». Она заявила о намерении засудить СМИ из-за статьи

      Российские военные предотвратили перегруппировку ВСУ под Каховкой

      Россиянин описал столицу Пакистана словами «бесконечная клоака»

      Российские десантники уничтожили антенны Starlink ВСУ

      Друг детства командира Ишкулова назвал шоком информацию о вторжении ВСУ в Курскую область

      Личный состав и технику ВСУ в Курской области поразили авиабомбами

      Похищенная в сумке девушка стала звездой Onlyfans

      Мужчина пожаловался на потерю эрекции без оральной стимуляции и получил совет

      В Раде обеспокоились из-за «азартной игры» Зеленского

      В США рассказали о требовании к Зеленскому отменить подрыв «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше