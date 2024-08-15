Россиянин описал столицу Пакистана словами «бесконечная клоака»

Российский путешественник побывал в столице Пакистана Исламабаде и сравнил город с Москвой. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

«Идете вы по улицам Москвы: красиво одетые девушки, дорогущие машины, чисто вымытые такси, бесконечные бутики и рестораны, самокатчики и велопрокат, молодежь с кофейными стаканами в руках», — вспомнил автор.

Исламабад же он описал словами «бесконечная клоака». Россиянин отметил, что вместо такси и личных автомобилей там можно увидеть велорикши, повозки с ослами и верблюдами и грязные мопеды. А магазины и кафе там заменяют лавки, где торгуют хламом.

«Бонусом — нагромождение проводов, зловонные дыры в тротуарах и на дорогах, грязные убогие строения», — добавил блогер.

Ранее путешественник рассказывал, что в бедных кварталах Пакистана люди живут в «хижинах из фанеры и вонючего тряпья». Туристы для местных — в новинку, однако они с радостью приглашают иностранцев в гости.