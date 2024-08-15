Россиянин побывал на кладбище в Пакистане и рассказал об испражняющихся на могилы козах

Российский путешественник побывал в Пакистане и посетил местное кладбище. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора, ему бросилась в глаза неухоженность захоронений. «Видимо, у них не очень принято постоянно посещать могилы близких, приводить их в порядок, очищать от лишней растительности и мусора», — предположил он.

Россиянин рассказал, что в Пакистане бездомные животные спокойно гуляют по кладбищам, а облезлые козы испражняются прямо на могилах. Кроме того, повсюду лежат пустые бутылки и прочие отходы. «Не знаю, как в их культуре, но мне это кажется жутким неуважением», — заключил он.

Путешественник также вспоминал, что криминал и насилие являются неотъемлемой частью жизни в пакистанских трущобах. Он отметил, что в бедных кварталах процветает наркоторговля.

