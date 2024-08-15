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06:58, 15 августа 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок за переписку с несовершеннолетней

Житель Благовещенска получил 9 лет колонии за интимную переписку со школьницей

Фото: Артур Новосильцев / Агентство «Москва»

Благовещенский городской суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима за интимную переписку и видеосъемку со школьницей. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда сообщает РИА Новости.

Утверждается, что подсудимый познакомился со школьницей в прошлом году в мессенджере. В переписке он специально занизил свой возраст, чтобы несовершеннолетняя думала, будто она общается с ровесником. Мужчина отправлял ей сообщения на сексуальные темы и предлагал снять порнографические видео. Он был осужден по двум статьям Уголовного кодекса РФ — «действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» и «съемка в целях изготовления порнографических материалов».

«Благовещенский городской суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений и по их совокупности, путем частичного сложения наказаний, приговорил к 9 годам колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1,5 года», — сообщили в суде. Отмечается, что суд в своем решении учел тот факт, что подсудимый признал вину и помогал следствию.

Ранее в Великобритании вынесли приговор учительнице, которая неоднократно вступала в сексуальные контакты с несовершеннолетним учеником. Учительницу разоблачила мать подростка, обнаружившая у него в телефоне переписку «неподобающего» содержания.

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