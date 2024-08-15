Учительница попала за решетку за сексуальные контакты с несовершеннолетним учеником

В Великобритании учительнице вынесли приговор за сексуальные контакты с учеником

В Великобритании вынесен приговор учительнице, которая неоднократно вступала в сексуальные контакты с несовершеннолетним учеником. Об этом сообщает издание Daily Mail.

37-летняя Холли Рауз-Свини давала частные уроки математики через интернет. Ее учеником был подросток, еще не достигший возраста согласия (в Великобритании он наступает в 16 лет). Несмотря на это, она несколько раз приглашала его к себе домой для «сексуальных контактов». В чем именно они заключались, не уточняется.

Женщина признала вину в двух случаях действий сексуального характера без проникновения и четырех случаях вовлечения несовершеннолетнего в действия сексуального характера. Согласно приговору, она попадет за решетку на шесть лет. Кроме того, ей запрещено контактировать с пострадавшим.

Учительницу разоблачила мать подростка, обнаружившая у него в телефоне переписку «неподобающего» содержания. При обыске у Рауз-Свини нашли дневник, в котором рассказывалось о ее встречах с учеником и упоминался его возраст. Женщина пыталась оправдать свои действия давними проблемами с психикой.

Ранее сообщалось, что в Великобритании осудили сотрудницу школы из графства Шропшир, которая совратила ученика в социальных сетях и несколько раз занялась с ним сексом. Женщина получила два с половиной года тюрьмы.

