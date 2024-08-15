Россиянин решил пообщаться с медведем на расстоянии вытянутой руки и снял это на видео

В ЯНАО мужчина решил пообщаться с медведем на расстоянии вытянутой руки

В Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) местный житель Виктор Чермак встретил медведя и решил поговорить с ним на расстоянии вытянутой руки. Он снял это на видео и опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как мужчина подзывает бурого мишку к себе. Судя по его размерам, дикий зверь еще совсем маленький. «Минешька, ах ты хорошенький», — слышен голос за кадром. Мужчина называет зверя красавчиком — в этот момент он находится на расстоянии вытянутой руки, и их разделяет забор. Видеозапись заканчивается тем, что медведь делает резкий рывок в сторону человека, а затем уходит.

«Поселок Пангоды Мишка в гостях у Вити», — подписал он кадры.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) вахтовики застали в жилом вагончике голодного медведя и сняли его на видео. Судя по ролику, животное оказалось еще медвежонком. Агрессии к оператору дикий зверь не проявил.