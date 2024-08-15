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08:46, 15 августа 2024Силовые структуры

Россиянин спрятал во флакон от пены для бритья кокаин и попался во время поездки на такси

В Москве полиция изъяла у пассажира такси флакон от пены для бритья с кокаином

Кадр: Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве

В Москве полиция изъяла у 30-летнего пассажира такси флакон от пены для бритья с кокаином. Об этом «Ленте.ру» рассказал начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Злоумышленнику предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Силовики остановили такси для проверки документов у водителя. Они обратили внимание, что находящийся на заднем сиденье мужчина заметно нервничает, поэтому решили досмотреть и его. Во внутреннем кармане его рюкзака правоохранители нашли флакон от пены для бритья, внутри которого было шесть полимерных свертков с неизвестным содержимым. Экспертиза показала, что в части изъятого был кокаин общей массой около 26 граммов.

Ранее в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали актера из российского сериала «Склифосовский» Георгия Сагиашвили с пакетиком с неизвестным веществом. Предположительно, это наркотик.

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