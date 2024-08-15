Россиянин захотел потравить тараканов и взорвал квартиру

У жителя Комсомольска-на-Амуре взорвался баллон с дихлофосом

Баллон с дихлофосом взорвался у жителя Комсомольска-на-Амуре, когда тот травил тараканов в квартире. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Взрыв произошел на втором этаже дома на проспекте Победы, 71. Ударной волной выбило окна, на улицу также выбросило вещи. Сам россиянин оказался в больнице с ожогами.

Ранее аналогичная ситуация произошла в одной из квартир в Череповце, где взорвался освежитель воздуха. Началось с того, что в ванной комнате одной из квартир сильно запахло освежителем для туалета. Жильцы предположили, что разгерметизировался баллон с ароматизатором. Чтобы проверить, так ли это, мужчина чиркнул зажигалкой. Из-за этого вспыхнуло пламя, которое опалило находившихся в помещении супругов и перекинулось на натяжной потолок, с которого начал капать расплавившийся пластик. Мужчину и женщину госпитализировали с ожогами.