Россиянка решила расправиться с собой и перед этим ударила ножом маленького сына

Жительнице Анапы дали 10 лет за убийство 3-месячного сына перед попыткой суицида

Краснодарский краевой суд огласил приговор в отношении Натальи Рекиной, которая ударила ножом трехмесячного сына перед попыткой расправиться с собой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Жительницу Анапы признали виновной по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») Уголовного кодекса РФ и приговорили к десяти годам колонии общего режима. На судебном заседании она полностью признала вину.

По данным суда, все произошло в августе 2023 года. Рекина, намереваясь расправиться с собой, решила, что без нее маленький ребенок никому не будет нужен, и воткнула ему в грудь нож. После этим же ножом она попыталась расправиться с собой, но была остановлена родителями, которые получили от нее сообщение и успели вбежать в квартиру. Спасти малыша не удалось, а его мать доставили в больницу.

Ранее полицейские в Красноярском крае задержали местную жительницу, подозреваемую в расправе над четырехмесячным сыном из-за плача.