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07:31, 30 июля 2024Силовые структуры

Россиянка ударила новорожденного сына головой о подлокотник из-за плача

СК: жительницу Красноярского края подозревают в убийстве четырехмесячного сына

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

В Красноярском крае задержали местную жительницу, подозреваемую в расправе над четырехмесячным сыном. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 27 июля в частом доме на улице Красных Партизан города Уяр был найден младенец без признаков жизни. Следователи возбудили дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Выяснилось, что с 25 по 27 июля мать пострадавшего злилилась из-за поведения трехлетнего сына и плача новорожденного. Она взяла младшего ребенка на руки и ударила головой о деревянный подлокотник дивана. Малыш полуил черепно-мозговую травму, перелом свода черепа и ущиб головного мозга. Он не выжил.

Отмечается, что подозреваемая воспитывала детей одна. Вскоре решится вопрос об ее аресте.

Ранее стало известно, что в Перми 34-летняя Ирина Шатова — мать девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане, — признала вину в расправе над ним.

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      Екатерина Кашурникова
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