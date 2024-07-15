В Перми мать девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане, признала вину в расправе над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.
Силовые структуры
Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним
В Перми мать мальчика, тело которого нашли в чемодане, признала вину
В Перми мать девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане, признала вину в расправе над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.