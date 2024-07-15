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10:25, 15 июля 2024Силовые структуры

Мать найденного в чемодане девятилетнего мальчика признала вину в расправе над ним

В Перми мать мальчика, тело которого нашли в чемодане, признала вину

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Перми мать девятилетнего мальчика, которого нашли в чемодане, признала вину в расправе над ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Пермскому краю.

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