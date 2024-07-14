Подозреваемая в убийстве сына жительница Перми не признала вину

Подозреваемая в убийстве сына жительница Перми Ирина Шатова не признала вину

Жительница Перми Ирина Шатова, подозреваемая в убийстве своего сына, не признает вину. Об этом сообщается в Telegram-канале Ural Mash.

Женщину задержали на чердаке в отеле «Жемчужина», где она снимала офис для трейдинга вместе с бойфрендом. Она заявила во время допроса, что не причастна к убийству сына.

Шатова попала в объектив камер наружного наблюдения, когда он вынесла чемодан с телом ребенка и оставила его в мусорном баке. Позднее чемодан был обнаружен возле контейнера бездомными утром 12 июля.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, однако следователи не смогли обнаружить нож, которым были нанесены раны ребенку. Позднее женщине были предъявлены обвинения.

Как ранее писал Ural Mash, сын Ирины не ходил в школу и обучался по японской системе. Сама женщина развелась с супругом два года назад и ушла к новому мужчине. По словам ее друзей, на фоне разрыва с мужем у Шатовой развилась депрессия.