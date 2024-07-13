Подозреваемая в расправе над сыном в Перми женщина задержана

«112»: подозреваемая в расправе над сыном в Перми женщина задержана

Россиянка Ирина Шатова, подозреваемая в расправе над собственным девятилетним сынов в Перми, задержана. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Telegram-канал «112».

Журналистам стало известно, что женщина не покидала территорию Перми. От сотрудников правоохранительных органов она пыталась спрятаться в одном из зданий города, однако была обнаружена. В главном управлении СВД России по Пермскому краю также подтвердили задержание Шатовой.

Отмечается, что женщину доставили на допрос в региональное управление Следственного комитета.

В пятницу, 12 июля, в чемодане на пермской мусорной свалке обнаружили девятилетнего мальчика с множественными колото-резаными ранениями и следами удушения. В сети также появились кадры, на которых видно, как женщина худощавого телосложения идет с чемоданом по ночному городу. В преступлении заподозрили мать найденного мальчика.